Chomutov naposledy exceloval u posledního Hronova, kde nastřílel deset gólů. V severočeském derby s Mostem si zaplněný stadion takovou divočinu neužil. Piráti se dostali do jednogólového vedení v první třetině, ve druhé pak Most díky Smolkovi srovnal, ale o sedm minut později poslal Piráty do odskoku Chlouba. Tahle trefa byla nakonec tříbodová. V poslední periodě, která přinesla urputný boj, se už žádný z týmů k přesnému zakončení nedostal. Po konci základní části následuje ve třetí nejvyšší soutěži nadstavba, do jejíž lepší části se dostali jak Piráti, tak Mostečtí Lvi.