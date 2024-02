Když litvínovský útočník Nicolas Hlava ve 12. minutě srovnal v zápase se Spartou na 1:1, tak domácí kotel vybouchl radostí, že měl člověk pocit, že je v obrovském včelím úlu. Narvaný kotel chemiků totiž v neděli absolvoval dvojzápas. Hnal hokejisty za třemi body v boji o TOP 4 a také soupeřil na dálku s dalšími fanoušky v projektu společnosti Tipsport Decibely extraligy.

Litvínovský kotel slaví vyrovnávací gól Nicolase Hlavy. | Video: Deník/Václav Veverka

V zápase se Spartou se totiž na litvínovském zimáku v letošní sezoně podruhé měřily decibely. Příznivci Vervy bojují o vítězství v podobě půlmilionu korun (2. místo 300 tisíc, 3. místo 200 tisíc). Zatím jsou čtvrtí za triem Pardubice, Sparta, Plzeň. Jak se jim dařilo se brzy dozví. Jak to vypadá na stadionu v Litvínově, když to domácí pořádně rozjedou? Podívejte se do naší galerie a koukněte na videa. Atmosféra byla přímo elektrizující!

Fanoušci skvělí. Hokejisté nepotěšili

Hůře se skousávala bitva na ledě. Verva totiž před 6 tisíci lidmi padla s pražskou Spartou největším debaklem letošní sezony – 3:8. První třetina ještě v remízovém stavu 1:1 snesla měřítko, v další periodách Sparta udeřila – 4:1 a 3:1. Hotovo!

„V první třetině měl zápas neskutečné tempo. Domácí na to vlétli, chtěli rozhodnout, dát góly. My jsme měli štěstí, že jsme nedostali více gólů. Ve druhé třetině jsme měli štěstí, že se nám podařilo skórovat a odskočit a pak přidal další góly. Musíme ale říct, že první třetina se mi neskutečně líbila. Měla výborné tempo,“ ohlédl se sparťanský asistent Miloslav Hořava, který před devíti lety dovedl s Radimem Rulíkem Vervu k historickému titulu.

„Musíme poděkovat divákům za výbornou kulisu. Atmosféra fantastická, výborný soupeř. První třetina souhlasím, že dobrá. Pak bohužel momenty do poloviny druhé třetiny, které byly v náš neprospěch. Bohužel z toho už jsme se nedokázali sebrat,“ viděl litvínovský kouč Karel Mlejnek fázi zápasu, kdy hosté udeřili čtyřmi rychlými góly.

HC VERVA LITVÍNOV – HC SPARTA PRAHA 3:8 (1:1, 1:4, 1:3)

Branky a nahrávky: 12. Hlava (D. Kaše, O. Kaše), 38. Koblasa (Abdul, Baránek), 60. Baránek (Abdul) – 6. D. Vitouch (Chlapík, Beaudin), 23. Kassian (Lajunen, Harper), 25. Chlapík (Konečný, Krejčík), 28. Sobotka (Řepík, Forman), 32. Harper (Krejčík, Kassian), 54. Řepík, 55. O. Najman (Konečný, Mikliš), 57. Sobotka (Forman, Řepík). Rozhodčí: Šindel, Květoň – Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Střely na branku: 24:40. Diváci: 5 944.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek (28. Zajíček) – D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel, Czuczman – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Šalda – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Sparta Praha: J. Kovář – Beaudin, Irving, Kempný, Moravčík, Krejčík, Mikliš, Němeček – Forman, Sobotka, Řepík – D. Vitouch, Horák, Chlapík – Konečný, O. Najman, P. Kousal – Harper, Lajunen, Kassian. Trenéři: Gross a Hořava.

