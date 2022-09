Litvínov dostal do vedení až po osmatřiceti minutách hry Kudrna, ale Středočeši stihli ještě do konce druhé třetiny srovnat díky Filipovi. V závěrečném dějství už nedokázal nikdo z týmu převrátit vedení na svou stranu a tak se šlo do prodloužení, kde po necelých dvou minutách rozhodl pro Rytíře Procházka.