„Jsem rád, že jsem dal dva góly, tři body nám po sérii porážek hodně pomohou,“ uvedl očividně spokojený hrdina vítězné party Radek Smoleňák.

Zatímco v pátek HC Verva smazal na východě Čech dvoubrankové manko (2:4) a nakonec slavil po nájezdech (5:4), úterní podvečer měl opačný scénář…

„Řekl bych, že je jedno, že jsme spolu hráli dvakrát v rychlém sledu. My prostě jdeme zápas od zápasu a bodovat se snažíme v každém,“ uvedl litvínovský lídr Viktor Hübl, jenž připsal dvě asistence i jeden skvělý obranný zákrok.

Deset minut před koncem, ve druhé přesilovce za sebou, mohl ještě alespoň vyrovnat opět Hübl, jenž odkrytou branku gólmana Hradce Marka Mazance netrefil.

„My dáme na 2:0 a přestaneme hrát. Dostali jsme kontaktní gól a pak si nechali dát vyrovnávací půl minuty před koncem druhé třetiny. To si prostě nemůžeme dovolit,“ hořekoval litvínovský bek Marek Baránek. Při rozhodující trefě si nebyl jistý litvínovský brankář Jaroslav Janus, který neudržel puk a nakonec inkasoval.

„Kontaktní gól dostal Hradec do hry, my se začali bát o výsledek a nevyšlo to. Škoda. Hradec je kvalitní tým a vyhrál zaslouženě. Musíme makat až do konce, nedá se nic dělat,“ řekl litvínovský útočník Tomáš Pospíšil.

Litvínov - Mountfield HK 2:3 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Pospíšil (F. Lukeš, V. Hübl), 23. F. Lukeš (Pospíšil, V. Hübl) – 28. Klíma (Eklund, Jergl), 40. Smoleňák (F. Pavlík), 46. Smoleňák (Šalda). Rozhodčí: Hodek, Šindel – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:5 + Kudla (L) 10 min. Využití: 1:1. Oslabení: 0:0. Diváků: 3 876.

Litvínov: Janus – J. Říha, L. Doudera, Štich, Ščotka, Kudla, Baránek, Březák – Mahbod, Gerhát, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš – Válek, Jurčík, Trávníček – Jánský, Helt, Stříbrný - Jánský.

Mountfield HK: Mazanec – Eklund, Nedomlel, Šidlík, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík, Čáp – Perret, Klíma, Jergl – M. Chalupa, Lev, Dragoun – R. Pavlík, Cingel, Smoleňák – Miškář, Koukal, Žejdl.