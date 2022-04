FOTO: Piráti jsou druholigoví! Podívejte se na oslavy postupu

Piráti s předstihem slaví postup do druhé ligy. Ve třetím kvalifikačním zápase na ledě Mělníka, kde jim stačil k postupu bod, vyhráli jasně 9:1 a vypukly bujaré oslavy postupu do druhé ligy. Chomutov prošel krajskou hokejovou ligou, play off i kvalifikací bez ztráty jediného bodu. A jak vypadají pirátské oslavy? Podívejte se do naší fotogalerie.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Piráti a postup do druhé ligy. Takhle to vypadalo po výhře nad Mělníkem 9:1. | Foto: Roman Dušek