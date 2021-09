Podívejte se na fotografie, jak to malým klukům ve výstroji slušelo!

Pro řadu malých hokejistů v žluto-černém dresu to byl vůbec první zápas. Kysela stál na střídačce jednoho ze dvou družstev, které do Teplic dorazily. Caparty povzbuzoval, radil jim a tleskal, když se nadějím tradiční hokejové bašty cokoli povedlo.

Byl výraznou postavou hokejového Litvínova, po ukončení aktivní kariéry dovedl Vervu z pozice generálního manažera k mistrovskému titulu. Před třemi roky tento post opustil, nyní se věnuje těm nejmenším. Robert Kysela, mistr světa z Vídně 1996, přijel ve čtvrtek pomáhat začínajícím litvínovským kloučkům do Teplic.

