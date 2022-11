Poslední Verva předvedla velmi dobrý výkon. Její hráči dodržovali taktické pokyny a na ledě vynikali bojovností. „Potřebovali jsme body. Dnes jsme si pro ně poctivými výkonem došli. Nemluvili jsme k hráčům jinak, nekoukali jsme dál než k dnešnímu zápasu. Neřešili jsme, jaký byl soupeř, ani to teď nechci hodnotit. Soustředili jsme se hlavně sami na sebe," řekl po utkání Karel Mlejnek.

Půl hodiny hry byl stav bezgólový, pak ale domácí využili svou čtvrtou přesilovku, následně pak zužitkovali i pátou početní výhodu. V poslední periodě zajímavé střetnutí celkem s přehledem dotáhli do vítězného konce. „V prvních deseti minutách nám pomohly přesilové hry. Nakoplo nás to, ale do poloviny zápasu to bylo 0:0 a utkání bylo otevřené. Jsme rádi, že jsme využili tři přesilovky. Byl to z naší strany poctivý výkon a hráči v něm odevzdali maximum," chválil Mlejnek.

Fandové Pražanů byli zklamaní, jejich kotel se dožadoval odvolání kouče Pavla Patery. „Mohu jen pogratulovat soupeři. Dnes jsme neměli vůbec nic a smrděla nám černá práce. Litvínov byl ve všem lepší. Nemůžeme mít po dvou třetinách pět vyloučených. Samozřejmě jsou pak někteří hráči zatažení, někteří studení, a to se nedá hrát. Michal Kempný je rozdílový hráč, který když nehraje, tak samozřejmě chybí. Doufáme, že se brzy vrátí do sestavy a bude rychle v pořádku," konstatoval zkroušeně lodivod Sparty, mistr světa a olympijský vítěz z Nagana.



HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 30. Gut (Zile, Kudrna), 33. Estephan (Hlava, Š. Stránský), 54. P. Zdráhal (Estephan), 59. Estephan (Jaks, D. Zeman). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Frodl, Klouček. Vyloučení: 2:6. Využití: 3:0. Diváci: 5107.

Litvínov: Tomek - D. Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel, Šalda - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, P. Straka - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Sparta: J. Kovář - Moravčík, Krejčík, Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček, Polášek - Řepík, R. Horák, Sobotka - Tomášek, D. Vitouch, E. Thorell - Hauser, G. Thorell, D. Simon - Konečný, M. Vitouch, Safin. Trenér: Patera.