Litvínov se sice dostal před svými fanoušky do jednobrankového vedení díky Estephanovi, ale hosté ještě do konce první třetiny zvládli srovnat. Ve druhé třetině se pak dostali do vedení a Verva už jen dotahovala. Zvládla ještě vyrovnat na 2:2, jenže Moravané pak třemi trefami přetáhli vedení na svou stranu. Na čtvrtou a pátou trefu jim stačili ve třetí třetině necelé dvě minuty. Do poslední periody navíc brankáře Krušnohorců Godlu vystřídal mladý Zajíček. Nad Litvínovem tak se dál houpe Damoklův meč v podobě nepříjemné baráže.