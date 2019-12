Litvínovští hokejisté v důležitém zápase v Olomouci neuspěli a prohráli 1:3. Verva vrátila do sestavy útočníka Lukáše Kašpara a přišla ještě s jednou novinkou – na střídavé starty se vrátil brankář Michael Petrásek (z prvoligového Přerova), který bude krýt záda Jaroslavu Janusovi po dobu zranění Davida Honzíka.

Zápas Olomouce s Litvínovem. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Hanáci se v úvodních dvou třetinách prosadili vždy jednou a do závěrečného dějství šli s dvoubrankovým náskokem. Z toho začali hosté ukrajovat dvě a půl minuty před koncem, kdy snížil Mahbod. Jenže všechno štěstí už Krušnohorci zřejmě vyplýtvali v úterý na velkolepý obrat v Mladé Boleslavi. I když do Olomouci bušile bez brankáře s výhodou hráče v poli, tak k vyrovnání už to nedotáhli Naopak Kohouti dali razítko na výsledek gólem do prázdné branky.