Litvínovští hokejisté zatloukli další hřeb do rakve mizerných sparťanských výsledků. Pražené přijeli pod Krušného hory s bilancí sedmi porážek v řadě. Do hlavního města se vrací s další prohrou navrch.

Litvínov doma porazil Spartu 3:2. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Domácí chtěli odčinit poslední výpadek z Pardubic, kde v úterý padli 2:4 a začalo se jim to dařit hned v první třetině, kterou díky trefám Latty a Kudrny ovládli 2:0. Hosté sice v prostředním dějství dokázali dát díky Horákovi kontaktní gól, ale o sedm minut později Jarůšek Vervu odtlačil do dvougólového náskoku. V samém závěru střetnutí Pražané vsadili na hru bez brankáře a vyplatilo se jim to, protože snížili Řepíkem. Jenže to už do závěrečné sirény zbývalo pár okamžiků a v těch už sparťané udeřit nedokázali.