Boleslav se dostala na Hlinkově stadionu do vedení 1:0 už po pěti minutách hry, kdy se prosadil exlitvínovský Adam Jánošík. To ještě Středočeši netušili, že to bude z jejich gólové produkce všechno. Přesně v polovině zápasu srovnal domácí šikula Zdhráhal a v samém závěru druhé třetiny zvýšil litvínovský Irving. Boleslav se sice snažili s nepříznivým vývojem duelu něco udělat, ale totálně ji zmrazil pět minut před koncem Balinskis, jehož trefa rozhodla o třech bodech pro Krušnohorce.

Ladné pohyby, skoky, napětí. Most uspořádal soutěž v krasobruslení

Litvínov - Mladá Boleslav 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 30. P. Zdráhal (P. Svoboda, Balinskis), 40. Irving (Estephan), 55. Balinskis (Irving) – 5. Jánošík (Lintuniemi, Fořt).

HC VERVA Litvínov: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Demel, Stříteský, Hrbas, Strejček, D. Zeman – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Sukeľ, Jarůšek – M. Chalupa, Gerhát, F. Lukeš (A) – P. Svoboda, V. Hübl (C), M. Havelka. Trenér: Vladimír Růžička.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička (Krošelj) – Jánošík, Lintuniemi, Bernad, Pláněk (C), Pavel Pýcha, Fillman, D. Moravec – Lunter, Kotala, D. Šťastný (A) – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, J. Stránský (A) – O. Flynn, Bičevskis, Závora. Trenér: Radim Rulík.