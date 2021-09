Prostřední třetina přinesla uklidnění a zákroky brankářů, kteří udrželi skóre z úvodního dějství bez puštěné branky. Do dvougólového trháku se Indiáni dostali v posledním dějství, kdy zvyšoval po individuální akci Schleiss. A s Krušnohorci bylo ještě hůř, když na 5:2 pro Plzeň zvyšoval osm minut před závěrečnou sirénou Blomstrand. S tím už Verva nedokázala pohnout a připsala si pátou porážku v řadě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.