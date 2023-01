"Dnes rozhodly předbrankové prostory. Litvínov je nepříjemný soupeř, čekali jsme to, takže tři body jsou velmi cenné. Vedení v tabulce nás samozřejmě těší, ale hlavní práce přijde v play off," uvědomuje si hostující zadák Peter Čerešňák. "Měli jsme dostatek šancí, ale propadla nám tam jen jedna. Mrzí to, že jsme nevyužili i další. Doufám, že následující zápas to zlomíme, máme teď černou sérii. Neprohráváme nějakými velkými příděly, jsou to smolné zápasy," vidí litvínovský útočník Jindřich Abdul.

FOTO, VIDEO: Byli jste na hokeji v Litvínově? Najděte se na fotkách!

Litvínov - Pardubice 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 36. Abdul (Zile) – 33. Čerešňák (D. Musil, Hyka), 56. Cienciala (T. Dvořák, Hyka). Rozhodčí: Kika, Pilný – Komárek, Hynek. Vyloučení: 4:6, navíc Kousal (PCE) 25 minut. Využití: 1:0. Diváci: 4 518.

HC VERVA Litvínov: Godla – D. Zeman, Zile, Strejček, Freibergs, Jaks, Demel, Šalda – Válek, Sukeľ, Kudrna – Zdráhal, Estephan, Š. Stránský – Hlava, Gut, Abdul – Danielčák, Jurčík, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Vála, Kaštánek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Štetka, A. Musil, Vondráček. Trenéři: Rulík, Král a Zadina.

FOTO, VIDEO: Marodkou zdecimovaní Andělé podlehli Brestu