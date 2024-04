Litvínovští hokejisté už ztrácejí v semifinále play off s pardubickým Dynamem 0:3 na zápasy. Poprvé se hrálo na severu Čech, kde si Východočeši došli pro výhru 3:2 a mají tak mečbol, který na Zimním stadionu Ivana Hlinky mohou v pátek přetavit v postup do finále (od 19.00).

Třetí zápas semifinále play off mezi Litvínovem a Pardubicemi. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Dynamo začalo pod Krušnými horami skvěle. Po první třetině si došlo pro vedení 2:0, když ho po devíti minutách hry od úvodního buly poslal do vedení Zohorna, který šikovnou stahovačkou překonal brankáře Tomka. V 16. minutě pak tvrdě pálil Čerešňák a jeho žhavý projektil se zastavil až v síti za Tomkovými zády. Krušnohorci při svých příležitostech naráželi na připraveného brankáře Pardubic Willa.

Na toho nenašli recept ani ve druhé periodě, která se obešla bez branek. Do očí bijící byl poměr střel po čtyřiceti minutách hry, kdy Východočeši pálili jako u Verdunu 31:7. Třetí dvacetiminutovka přinesla gólový vzruch po sedmi minutách. Hosté šli do tříbrankového vedení z hole Radila, ale ani ne o minutu později poprvé skórovala Verva díky Demelovi, který hezky tečoval za Willa ránu Baránka. Pak se za Vervu prosadil ještě v 56. minutě Ondřej Kaše. K dramatu už ovšem chemici zápas i s pomocí power play nasměrovat nedokázali.

Semifinálové řež se přesouvá do Litvínova. Plný zimák nám pomůže!

„Myslím, že jsme měli výborný vstup do utkání a odehráli jsme skvělou první třetinu. Byli jsme na malé kluziště připravení a kluci plnili to, co jsme si řekli. Velmi dobré dvě třetiny, obrovské pozitivum, že jsme si pomohli přesilovkou. Od té doby, co jsme dostali gól na 3:1, se soupeř zvedl, ukázal svou sílu. Výborně jsme to odbránili a zápas dovedli do vítězného konce," řekl trenér vítězů Marek Zadina.

"Sluší se pogratulovat soupeři. Měl velmi dobrý vstup do utkání. Nechci říct, že nás zaskočil, zkrátka nás svou kvalitou v první třetině přehrál. V našem plánu jsme samozřejmě chtěli, aby to bylo naopak. Soupeř si pomohl přesilovkou, jen podám řečnickou otázku - přesilovkou po čem? To ať si každý doplní… Do závěru utkání jsme se pak velmi dobře nastavili, ale bohužel jsme prohráli. Zároveň smekám před kvalitou Pardubic. Potřetí za sebou jsme prohráli de facto o gól," viděl litvínovský kouč Karel Mlejnek.

HC VERVA LITVÍNOV – HC DYNAMO PARDUBICE 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 48. Demel (Baránek, Abdul), 56. O. Kaše (Zile, Kirk) – 9. Zohorna (R. Kousal), 16. Čerešňák (Radil, R. Kousal), 47. Radil (R. Kousal, Sedlák). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 5 944 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Demel, Baránek, Jaks, Zile, D. Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ, Kirk – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Jurčík, Kudrna – Havelka, Jícha, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Dynamo Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, M. Houdek – Hyka, Sedlák, Pánik – Radil, Zohorna, R. Kousal – Kaut, A. Musil, Paulovič – Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenéři: Zadina, Černohous a Sýkora.