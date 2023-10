Vtipně litvínovský klub vymyslel přezdívku Vervě na VERválec a zaslouženě. Pod rozjetými hokejovými koly zůstaly Pardubice, které na severu Čech padly 1:4. Jak to vypadalo na ledě? Podívejte se do naší fotogalerie.

Litvínov v domácím duelu s Pardubicemi. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Proč odplata? Litvínov s Pardubicemi rozjížděl sezonu a na jejich ledě padl 1:5. Teď se karty otočily…

"Rozhodla první třetina. Tam náš výkon nebyl optimální, a i když jsme se na to připravovali, museli jsme se přizpůsobit tomuto ledu, který je tu menší a věděli jsme s čím Litvínov přijde. V první třetině jsme tahali za kratší konec. Litvínov byl produktivní, z těch šancí, co si vytvořil, dal gól. Nám se to nepodařilo zastavit, a to si myslím, že rozhodlo. Před druhou třetinou si hráči něco řekli v kabině, začali to plnit a myslím, že jsme začali hrát dobře. Druhá a třetí třetina byla z našeho pohledu dobrá, tlačili jsme se do brány, vytvořili jsme si šance, ale i díky dobrému výkonu brankáře jsme je nedokázali proměnit. Samozřejmě nás to mrzí, ale v první třetině jsme zaspali a ta rozhodla o výsledku dnešního utkání," řekl pardubický Marek Zadina.

"Nemůžu nic jiného, než souhlasit s hodnocením kolegy. Ráz utkání udala první třetina, hlavně naše produktivita. Já musím kromě našeho brankáře vyzdvihnout i velmi dobrou defenzivní fázi našeho týmu, protože jsem často vedení jako ty, kteří hrají hurá hokej. Myslím si, že dnes hráči přistoupili na poctivou defenzivní práci, která se vyplatila. Jsme rádi za tři body, ale nic slavit nebudeme, jelikož je za námi teprve první utkání druhé čtvrtiny," řekl domácí kouč Karel Mlejnek.

HC VERVA LITVÍNOV – HC DYNAMO PARDUBICE 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Koblasa (Jaks), 12. Kirk (Maštalířský, Abdul), 20. Gut (Koblasa, Baránek), 58. Kirk (Koblasa) – 42. Radil (Vála). Rozhodčí: Ondráček, Šindel – Svoboda, Zíka.

Vyloučení: 3:4. Bez využití. Střely na branku: 21:32. Diváci: 5 944.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Demel, Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Válek. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Dynamo Pardubice: Klouček (21. Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář – Kaut, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Cienciala, Paulovič – Mandát, Rákos, Rohlík. Trenéři: Varaďa, Zadina a Krátoška.

