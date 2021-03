Litvínov vyhrál čtyři zápasy v řadě, pod nedělním skalpem a vítězství 6:3 nad Mladou Boleslaví se čtyřmi kanadskými podepsal zkušený forvard František Lukeš.

Litvínovští hokejisté. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Do konce základní části hokejové extraligy zbývají tři závěrečná kola. Verva, zdá se, nabírá formu před play off v praví čas. Ráda by ji potvrdila i v dnešní těžké zkoušce na třineckém ledě.