Litvínovský veterán Viktor Hübl je fenomén. Ve 41 letech míří vstříc další sezoně, bude to celkově jeho osmnáctá za Litvínov. A pozor! O Hübla v těchto letech stály i jiné extraligové kluby. Tak horkým zbožím tenhle sympaťák stále je. Jenže pro Vervu byla priorita právě Hübla udržet. Nemusel se dlouho rozhodovat.

Litvínovský rekordman Viktor Hübl. | Foto: HC Verva Litvínov

„Ještě byla možnost, že bych mohl někam přestoupil, zájem byl i z extraligy. Bylo to fakt i příjemné, že to není jen o tom dohrát v Litvínově. Je hezké, že se ptaly i jiné kluby, že by mě braly,“ usmívá se šlachovitý útočník.