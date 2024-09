Václav Veverka dnes 14:37

/FOTO, VIDEO/ Zimní stadion Ivana Hlinky je zase o něco blíže fanouškům. Především pak těm na vozíčku. Skalní fandové hokejového Litvínova z uskupení Ropáci on Tour během hokejové přestávky nelelkovali a vylepšili stadion. V minulé sezoně totiž v decibelovém souboji fanoušků napříč hokejovou extraligou vyhráli od společnosti Tipsport půl milionu korun. A ty investovali do míst, která mají nejraději – do svého zimáku.