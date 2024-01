Sladkou tečkou za pátečním vítězstvím Litvínova nad Kladnem (4:3) byl závěr děkovačky, který obstarala trojice Olda, Bláža, Vojta, čili dvojice zaměstnanců Vervy a Vojta Kubinčák, legenda, která na Zimním stadionu Ivana Hlinky odehrála 16 ligových sezon. „Parádně jsem si to užil," usmíval se spokojeně dnes už bývalý hokejista poté, co opustil ledovou plochu.

Litvínovské legendy | Video: Deník/František Bílek

To jste asi nečekal, že budete takhle fanoušky vyvolávaný, že?

On tomu hodně pomohl Bláža (Miroslav Blažek, recepční - pozn. autora). On tomu tady šéfuje, je to ředitel zimáku. Je populárnější než hokejisti. (smích)

Kotel bouřil, vaše jméno vyvolával už před zápasem, kdy byly oceňované klubové legendy. Co na tu akci říkáte?

No, paráda. Dobrý nápad. Je super, že jsme se sešli s kluky, se kterými jsme spolu hráli. Ale vídáme se občas i tak, s některými si chodím zahrát hokej za gardu. Byli tam i trenéři, kteří nás měli na základně. Poseděli jsme, pokecali.

A po utkání jste byl tradičním zvoníkem. Jenže nějak se to zaseklo. Co se stalo?

Prý byl klíč v jiné kapse. (smích) Aspoň jsme si těch svých pět minut slávy užil o trošku déle.

Říkal jste, že chodíte hrát hokej, žádnou soutěž už ale nehrajete, že?

Už ne, už jsem na to starý. Nejsem Jágr. (smích) Je ale obdivuhodné, že hraje v 52 letech extraligu. Naposledy jsem byl v Bílině, skončil jsem před rokem a půl. Chodím hrát jednou týdně za starou gardu. Pro srandu a na žízeň.

Pořád rozvážíte pivo?

Ano, pořád. Nic se u mě nezměnilo, jedu si pořád to svoje.

A co říkáte na atmosféru, která tu je při hokeji?

Výborný! Atmosféra šla nahoru, když se daří. Play off bude určitě a pak se uvidí. Jsou tam ale Sparta a Pardubice, ty dva kluby vidím na finále.

Co je kouzlo Litvínova?

Určitě bratři Kašové. Zvedli to. Dávají góly, jsou produktivní. Šlape celý mančaft, i čtvrtá lajna hraje výborně, dokonce dá občas i gól.