Jen tři až čtyři stovky nejvěrnějších sledovaly v neděli v podvečer na náměstí Míru v Litvínově první duel semifinálové série mezi žluto-černými chemiky a Pardubicemi. Do svých domovů se fanoušci Severočechů před osmou hodinou rozcházeli zklamaní, Verva totiž ve městě perníku prohrála 1:2.

Atmosféra na náměstí v Litvínově | Video: Deník/František Bílek

Náměstí Míru bylo před devíti lety dějištěm velkých oslav litvínovského titulu, na první semifinálový zápas se ale zaplnilo jen sporadicky. „Čekal jsem větší počet lidí a také lepší atmosféru. Ale ti nejvěrnější a nejhlasitější odjeli fandit do Pardubic, možná na zimáku je víc litvínovských fandů než tady na námku," domníval se příznivec Pepa, který na veřejnou projekci, kterou zařídilo město Litvínov, dorazil z Mostu.

Společně s dalšími fandy si mohl dopřát pestré občerstvení, k mání byly limonády, piva, klobásy. „Jo, tohle je paráda. Vše při ruce, výběr velký. Za to musíme město pochválit," liboval si Pepa.

V první třetině se Verva ujala vedení, když se trefil Kudrna. Náměstí si zakřičelo „góóóóól", žádné velké juchání se ale nekonalo. O pár minut později Pardubičtí svůj velký tlak přetavili ve vyrovnávající branku a příznivci černo-žlutých byli zaražení. „Jen se bráníme, občas nějaký brejk. Ale takhle nemůžeme vydržet celý zápas," prorokoval Jirka, muž ve středním věku, jehož zdobil bílý litvínovský dres.

Náměstím se rozléhal hlas komentátora České televize Roberta Záruby. Některé fanoušky bavil, jiné dráždil. „Pardubice daly gól a on řval jako pominutej," všimil si Pepa. „A jak vyslovuje některá jména našich hokejistů… Jakš, Kerk. Dělá nějak hodně chyb, před chvíli dokonce řekl, že Sukeĺ je teplický hokejista," doplnil Jirka.

Ve třetí periodě legendární komentátor uhasil nadějí doutnající plac před litvínovskou radnicí hláškou o druhé brance Dynama. „A je to v …!" kopl Pepa zlostně nohou do před ním stojící lavičky. Litvínovským hokejistům se během následujících patnácti minut srovnat nepodařilo, v boji o postup do finále prohrávají 0:1 na zápasy.

I v pondělí se můžou fanoušci z Litvínova a okolí na náměstí Míru vypravit, od 17 hodin se totiž hraje druhý duel.