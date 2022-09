Velká změna v Litvínově? Užší kluziště a to rovnou o tři metry. Litvínov tak může rázem stavět na rychlejší a agresivnější hře. Už v přípravě se mu to vyplácelo a hráči se s novými podmínkami sžili rychle.

„Hra se zrychlí, bude i více fyzická. Stačí dva tři rychlé kroky a hráč je od mantinelu před brankou. Pro diváky to bude určitě atraktivnější,“ soudí hlavní trenér Vladimír Růžička.

Toho po konci Václava Sýkory, který ukončil trenérskou kariéru, na lavičce Vervy doplní Karel Mlejnek a Daniel Branda. „Spolupráci s Václavem Sýkorou jsem si opravdu vážil, má obrovské zkušenosti a jsem rád, že jsem měl možnost se od něj něco přiučit.“ Karel Mlejnek poslední dvě sezóny trénoval reprezentační dvacítku, s Danielem Brandou už Vladimír Růžička spolupracoval v Hradci Králové a v Kadani. Na pozici videokouče se vrací zkušený Viktor Lukeš, zůstávají kondiční trenér Petr Švehla a trenér brankářů Zdeněk Orct.

Po sezóně se klub rozloučil s klubovými legendami Viktorem Hüblem, který se zapojí do chodu klubu jako skaut, a Františkem Lukešem. „I přes jejich věk předváděli oba skvělé výkony na ledě. Za tu hokejovou dlouhověkost a přínos pro hokej v Litvínově si zaslouží obdiv a velké uznání,“ říká Vladimír Růžička na adresu hokejových dvojčat. Profesionální kariéru ukončil také útočník František Gerhát. Nepokračuje ani Richard Jarůšek. Vedení klubu se podařilo získat několik velmi zajímavých posil.

Jsou nejlepší na světě, ale chvílemi se s nimi dalo hrát, říká Müllnerová

„Šimon Stránský je vynikající hráč, který se udrží na puku. Ve Finsku ještě dozrál. Jindřich Abdul je velmi šikovný, měl dobrou sezónu v Českých Budějovicích. Nicolas Hlava je pro změnu velký bojovník, který se v Kladně hodně prosazoval. Michal Gut měl skvělou sezónu za mořem, dobře hrál

i na mistrovství světa dvacítek. A Filip Helt byl hodně vidět v Jihlavě i teď v přípravě, proto jsme se rozhodli dát mu šanci,“ popisuje Vladimír Růžička posily do útoku Vervy.

V obraně nepokračují Aaron Irving, Uvis Jānis Balinskis, Marek Hrbas a Matěj Stříteský. Litvínov však přivedl mladého beka Radima Šaldu a trojici lotyšských obránců s reprezentačními zkušenostmi Kristapse Zileho, Ralfse Freibergse a Jānise Jakse.

„Nikdo z hráčů však nemá své místo v sestavě jisté, snažili jsme se posílit konkurenci v mužstvu, což se nám, myslím, podařilo. Záleží na hráčích, jak se projeví, v tréninku i v zápasech. Do toho máme několik perspektivních mladých hráčů, jako jsou Ondřej Baláž, Lukáš Stehlík, Jan Vopat, Marek Slavík, Lukáš Hocelík a další. K tomu jsme navázali spolupráci s prvoligovým Sokolovem,“ připomíná generální ředitel Pavel Hynek.

Andělé na kolotoči: Z Ligy mistrů do ligy a pak šupem do Dánska

„Jsem přesvědčen, že nově příchozí hráči skvěle zapadnou do našeho stylu hry. V loňské sezóně jsme ztráceli dobře rozehrané zápasy, ty body nám pak v závěru sezóny chyběly. Soustředíme se tedy na to, aby měli hráči dostatek fyzických sil i dobrou psychiku a dokázali zápasy dotáhnout do vítězného konce. Na tréninku i v přípravných zápasech hráči tvrdě pracovali a ukázali, že je v nich velký potenciál,“ hodnotí hlavní trenér Vladimír Růžička povedenou přípravu, ve které chemici sedmkrát zvítězili a jen ve dvou zápasech odešli poraženi. „Jednoznačně chceme postoupit do play off, tým je dobře složený a může dojít daleko.“