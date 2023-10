Natřískaný litvínovský stadion hnal domácí Vervu v hitu desátého extraligového kola v souboji s pražskou Spartou. Zimní stadion Ivana Hlinky byl po letní hvězdné exhibici v čele s David Pastrňákem poprvé v nové sezoně vyprodaný. Spokojení fanoušci viděli litvínovskou výhru 4:2, která byla už devátou v řadě.

Atmosféra na Zimním stadionu Ivana Hlinky při zápase se Spartou. | Video: Deník/Václav Veverka

Krušnohorci poprvé udeřili přesně 32 vteřin před koncem první třetiny, kdy do té doby jistého Kováře zaskočil dorážkou Kudrna. Pražané, za kterými přijely desítky fanoušků, srovnali v prostřední periodě Vitouchovi, jehož branku museli z videa posvětit rozhodčí. Domácí si dokázali vzít ale vedení zpět ve 37. minutě, kdy dělovkou propálil všechno před sebou Janis Jaks.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

Celé drama rozsekla poslední třetina, ve které sice srovnali, ale chemici excelovali v posledních deseti minutách. David Kaše v 52. minutě zvyšoval na 3:1 a pár vteřin před koncem, kdy hosté odvolali brankáře, tak dával do prázdné Koblasa. Litvínov slaví devátou výhru v řadě! "Na sérii jsme se nedívali. Nesmírně si vážím litvínovské historie, ale šli jsme do utkání s tím, že to, co bylo, je za námi. Že úspěch vede přes několik bodů. Byl to pro nás nový den, nové utkání. Je to fajn, ale stejně k tomu budeme přistupovat i v následujícím utkání," řekl litvínovský kouč Karel Mlejnek.

"Myslím, že jsme viděli dobrý zápas ve velmi dobré atmosféře! Litvínov vyšel z kabiny lépe a byl v první třetině bruslivější. Lehčeji překonávali neutrální zónu, což jsme dokázali ve zbývajících dvou třetinách při hře pět na pět zlepšit. Za stavu 0:1 jsme měli několik přečíslení, které jsme bohužel nezužitkovali, ale šance měl i soupeř," řekl sparťanský trenér Pavel Gross, který si vážil toho, jak jeho tým dokázal zvládat oslabení, když Sparta nabídla domácím šest přesilovek. "Bohužel jsme v pětiminutovém oslabení inkasovali 30 vteřin před konce, ale bylo vynikající, jak jsme se vrátili do zápasu. Udělali jsme bohužel i pár individuálních chyb, kvůli kterým jsme dostali dva góly z míst, odkud je dostávat nechceme. Takový je ale hokej. Litvínov byl lepší a zaslouženě vyhrál," dodal Gross.

HC VERVA LITVÍNOV – HC SPARTA PRAHA 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. Kudrna (Sukeľ), 37. Jaks (O. Kaše), 52. Hlava (Czucman, D. Kaše, 60. Koblasa (Kudrna) – 30. D. Vitouch (Lajunen), 50. P. Kousal (Krejčík).

Rozhodčí: Sýkora, Šindel – Brejcha, Thuma. Vyloučení: 3:6, navíc Mikliš (Sparta) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 26:31. Diváci: 5 944.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Demel, Zile, Jaks, Šalda, Zeman, Czuczman, Strejček – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Sparta Praha: J. Kovář – Irving, Kempný, Mozík, Krejčík, Moravčík, Němeček, Mikliš – Kestner, Horák, P. Kousal – Řepík, O. Najman, Forman – Hauser, Lajunen, Buchtele – D. Vitouch, M. Vitouch, Konečný. Trenéři: Gross a Hořava.

