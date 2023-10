Hokejový Litvínov je v euforii, Verva je v tabulce po hubených letech opět na prvním místě. V pátek „chemici" skolili do té doby vedoucí Pardubice 4:1, zápas sledoval vyprodaný stadion. Co po konci utkání řekli jeho aktéři?

Litvínov - Pardubice, v akci brankář Tomek | Foto: Deník/František Bílek

Petr Koblasa (Pardubice): „Snažili jsme se na Pardubice vlítnout a je vidět, že s tím má každý soupeř problémy. Chodíme do toho od první minuty naplno, trenéři na nás v tom smyslu apelují a zatím se nám to vrací. Možná to je už dobrou rozcvičkou před utkáním. Jsem rád, že jsem si přenesl formu z loňska z Karlových Varů. Góly se ode mě asi čekaly a mě těší, že trenérům splácím důvěru. A že jsme teď první? Tabulku sledujeme všichni, je to příjemné. Užíváme si to nad plán, fanoušci nám k tomu hrozně pomáhají. Náš starý stadion duní, kulisa je parádní. Jsme rádi, že vyhráváme doma a příznivcům to trochu vracíme.“

Lukáš Radil (Pardubice): „Litvínovští mají kvalitu mají, hodně si věří, což je ve sportu strašně důležité. Extraliga je taková, že každý může vystřelit. Není to o nějakých favoritech. Litvínov hraje dobře a zaslouží si to. Teď jsou první v tabulce oni. Od začátku sezony chytli hodně sebevědomý nádech a prostě se toho drží, vychází jim to. V Litvínově se bude hrát hodně těžce každému. Ještě je to umocněné tím, že si věří celý tým, na malém hřišti to umí. Hodně kluků u nich dává góly, podle mě i docela lehce. Nechci si stěžovat na kvalitu ledu, ale byl hrozný. I tohle hrálo určitou roli. Samozřejmě podmínky jsou pro oba stejné. Nedá se nic dělat, nevyšlo to."

Matej Tomek (Litvínov): „Ta výhra je pro nás megacenná. Dobrý zápas jsme s Pardubicemi odehráli už u nich, ale nevyšla nám tam poslední třetina. Hlavně jsme chtěli do zápasu dobře vstoupit. Povedlo se, první třetinu jsme měli výbornou. Z toho jsme pak těžili, tlak Pardubic jsme kontrolovali. Odvedli jsme poctivý defenzivní výkon. Za první místo jsme extrémně rádi, ale je to závazek do další části sezony."