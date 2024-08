A on doma zůstal. Hokejista, odchovanec Kadaně, na kterého je radost se pro jeho umění dívat, bude další sezonu oblékat žlutočerný dres hokejové Vervy. O čem v průběhu přípravy na novou sezonu vyprávěl?

O hokejovém Litvínovu: Zažil jsem tady minulou sezonu a byla skvělá. Já byl spokojený, jak výsledkově, tak partou kluků v šatně včetně realizačního týmu. Tohle hrálo velkou roli na tom, že tady budu pokračovat i letos. Přidaly se k tomu i rodinné důvody, takže to vše rozhodlo, že chci pokračovat v Litvínově. Je jedno jestli mám dítě nebo tři děti, ale určitě mne to změnilo.

O nabídkách jiných hokejových týmů: Bylo jich hodně. Nechci být úplně konkrétní, ale bylo tam nějaké zámoří, Švýcarsko, zdejší extraliga, ale já věděl, že z devadesáti procent budu zůstávat tady. NHL? Bylo jich docela dost, ale nechci to konkretizovat.

close info Zdroj: SK Kadaň zoom_in Mistři světa v Kadani.

Proč zůstat v Litvínově? Rodinná situace. Z 95 procent asi důvod, proč jsem neodešel. Narodila se mi dvojčata a to je také jeden z těch důvodů, proč jsem tady.

O zlatém mistrovství světa: Ukázal jsem kritikům, že hokej ještě hrát umím. Trošku jsem jim zavřel pusu, že už to není ono co to bývalo. Musím říct, že od prvního zápasu na mistrovství, co jsme hráli, tak to byla fantazie. Tým si ohromně sedl a každým zápasem jsme rostli. Myslím, že to bylo i vidět, takže pro mne skvělý zážitek.