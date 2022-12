Branky a nahrávky: 25. Cienciala (T. Dvořák). Rozhodčí: Hejduk, Kika – Lučan, Kis. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 7568. HC Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Bučko, Chabada – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Cienciala, Poulíček (C), Paulovič – Říčka, A. Musil, Vondráček – T. Zeman, Rákos, Hyka. HC VERVA Litvínov: Zajíček (Godla) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Straka, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt.

Se staronovými tvářemi. Do sestavy Pardubic se vrátil po dlouhé době Tomáš Hyka, který chyběl kvůli blíže nespecifikované nemoci. Do třetí lajny také nakoukla nová akvizice Tomáš Vondráček, který přišel z Karlových Varů.

Vysoké tempo zdobilo první dějství zápasu. Byť góly ani výrazné příležitosti úvodních dvacet minut nepřineslo, tak divák se v enteria areně rozhodně nenutil. Za vypíchnutí stojí příležitost Adama Musila ve dvanácté minutě, kdy se dostal k odraženému puku před bránou hostů, ale Zajíča nepřekonal. Na druhé straně si vypracoval Litvínov asi největší příležitost v samotném závěru během přesilové hry, ale Will zůstan nepřekonaný.

Dynamo vstoupilo do druhých dvaceti minut aktivně, což vyústilo v přesilovou hru již ve třetí minutě. Pardubičtí hokejisté tuto příležitost využili naprosto dokonale, když po dlouhé kombinaci a přihrávce Dvořáka skóroval David Cienciala - 1:0. I nadále se projevovali domácí aktivněji a měli hned několik dalších příležitostí, ale brankář Zajíček za sebe již další puk nepustil. To Lítvínov mohl vyrovnat v patnácté minutě, ale Hlava v samostatném nájezdu selhal, když puk skončil pouze v lapačce bezchybného Willa. Druhá třetina tak přinesla trefu pouze na pardubické straně.

Třetí dějství začalo velmi vlažně, což trvalo téměř do padesáté minuty. Dynamo hrálo spíše s pukem na svých hokejkách ale do výraznější příležitosti se nedostalo. Litvínov měl obrovskou šanci na vyrovnání dvě minuty před závěrečným hvizdem, ale Zdráhal v šanci selhal na skvělém Willovi. Dynamo tak udrželo nejtěsnější možné vedení a po dvou prohrách opět zvítězilo. V tabulce se dostalo zpátky na první místo tabulky.