Krušnohorci vyhráli zápas sezony na východě Čech 2:1 a po 42. kole se odpoutali od nejslabšího týmu extraligy na čtyři body. Ve vzájemných zápasech jsou na tom lépe, a to ještě mají k dobru dvě utkání. Jsou tak na nejlepší cestě k záchraně.

Litvínov s debutujícími posilami Pospíšilem a Langkowem v sestavě poslal v 8. minutě do vedení veterán Hübl, který tak navázal na dvougólové představení proti Plzni. V 34. zvýšil Ščotka a hosté tak šli do třetí periody s dvougólovým náskokem. Gólman Honzík odolával pardubickým střelám až do 46. minuty, kdy ho v přesilovce překonal tečí Mandát.

Domácí stupňovali tempo, jenže na Honzíka už podruhé nevyzráli. A to ani při power-play. Litvínov tak bodoval už počtvrté za sebou, Pardubice vyšly naprázdno poprvé po čtyřech zápasech.

V nedělním utkání před reprezentační přestávkou hostí Litvínov mistrovský Třinec (15.30).