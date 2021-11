V Liberci se hrál zajímavý zápas, který rozhodla druhá perioda. Tygři si rychle vypracovali dvougólové vedení, jenže Hanáci ještě v první třetině vyrovnali. Druhé dějství poté domácím vůbec nevyšlo a inkasovali čtyři góly, což nakonec rozhodlo.

„Zápas jsme si prohráli ve druhé třetině, která se nám hrubě nepovedla. Soupeř byl neskutečně produktivní, prakticky z každé druhé střely nám dal gól. To se poté hodně těžko hraje. Bohužel jsme Olomouc dostali na koně tím, že jsme ji nechali vyrovnat. Poté jsme udělali několik hloupých vyloučení a soupeř své přesilovky výborně sehrál. Jediné, čeho si můžeme vážit, je závěrečná třetina, kdy hráči zabrali. I s pomocí podpory diváků jsme se snažili vrátit do utkání, které však rozhodla už druhá část,“ řekl pro klubový web zkušený liberecký trenér Patrik Augusta.

„Je škoda, že jsme soupeři ještě během první třetiny dovolili se do utkání vrátit. Druhá část pak byla z našeho pohledu katastrofa. Ve třetí třetině jsme se s tím ještě snažili něco udělat, ale už to bylo hodně těžké,“ řekl liberecký útočník Dávid Gríger.

Druhá třetina vyšla naopak litvínovské Vervě, vyhrála ji 3:0 a z Plzně veze výhru po pěti letech. „V první řadě jsme spokojení se třemi body, ale naše hra nebyla dobrá. První třetinu jsme vyhráli 1:0, ale domácí tam měli několik přečíslení a držel nás brankář Godla. Druhá třetina byla vyrovnaná, byli jsme v ní efektivní. Ve třetí třetině nastoupili domácí aktivně, protože už neměli co ztratit. Začali jsme panikařit a skoro jsme ztratili čtyřgólový náskok. Kluci bojovali až do konce a výrazně nás celý zápas podržel brankář. Nemělo by se nám stávat, že ze stavu 4:0 pro nás je pak z toho takové drama,“ uvedl liberecký trenér Vladimír Országh.