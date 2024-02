Během šesti minut ve druhé třetině bylo rozhodnuto. Severočeské derby mezi domácím Děčínem a hosty z klubu Mosteckých Lvů ovládli domácí 4:1. Pomohla jim k tomu tříbranková exploze v prostřední dvacetiminutovce.

Brankář Mosteckých Lvů Lukáš Hosnedl. | Foto: Tomáš Urban

V první periodě se čtyři stovky diváků branky nedočkaly. Úřadovat se začalo až v následujícím dějství, kdy skóre otevřel ve 27. minutě děčínský snajpr David Tůma. A kolty měl Tůma při chuti. O dvě minuty později dával dvou branku a ve 33. minutě měl na kontě čistý hattrick. Hotovo!

„Těžký zápas s kvalitním soupeřem. Děčín celou sezonu prokazuje skvělé výsledky, daří se mu a zápasy s ním jsou těžké. Ze začátku to bylo vyrovnané, bohužel v prostřední třetině jsme díky naší nekoncentrovanosti dostali tři rychlé góly a tam se to vše zlomilo. Domácí si to už pohlídali a my na zvrat neměli dostatek sil,“ viděl mostecký šéf Lukáš Bednařík.

Most jen mírnil porážku z hole Procházky v poslední třetině, kdy se i děčínští borci ještě jednou prosadili Janem Tůmou.

„Musím kluky za předvedený výkon pochválit. Chtěli jsme do utkání vletět, nasadit nějaké tempo a udávat rytmus hry. To se povedlo. První a druhá třetina byla z naší strany velmi dobrá. Navíc se nám dařilo směrem dozadu, soupeře jsme k ničemu nepustili. Troufnu si říct, že branek jsme mohli dát více, kluci tam měl řadu dalších šancí. Ale Mostu skvěle zachytal brankář,“ všiml si David Švagrovský, trenér HC Děčín.

Děčín - Most 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 27. D. Tůma (Vl. Brož, T. Nezbeda), 29. D. Tůma (Faigl, Vl. Brož), 33. D. Tůma (Faigl, T. Nezbeda), 50. J. Tůma (Loukota, Macek) – 44. J. Procházka (Řehoř, Jindra).

HC Děčín: Lavinger (Skokan) – Vl. Brož (A), Bartoň, D. Kučera, Zedek, Tomšík, Loukota, D. Petrásek – D. Tůma, Faigl (C), T. Nezbeda – Smola, J. Tůma (A), Macek – Nowák, Parshakov, Jursa – Chovanec. Trenér: David Švagrovský.

Mostečtí Lvi: Hosnedl (Kovařík) – Havlůj (C), Havlík, T. Urban II, Šoustek, Hoffmann, Steinocher, Hocelík – Písařík (A), V. Král, Berčík – J. Procházka, Řehoř, Jindra – Mical, Böhm (A), Buberl – Pačan. Trenér: Vladimír Kýhos.