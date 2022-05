Filip Helt je odchovancem litvínovského hokeje. V mládežnických kategoriích patřil k tahounům mužstva. Nakoukl i do reprezentačních výběrů, ale na mistrovství světa se nikdy neprobojoval. V roce 2016 byl draftován do NHL jako 211. hráč týmem St. Louis Blues. V následující sezóně zamířil do kanadské OHL. Poté se ale vrátil zpět do Česka a v ročníku 2017/2018 debutoval za Litvínov v extralize.