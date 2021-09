„Totální kolaps, katastrofa. Ve druhé třetině jsme jim během pěti nebo šesti minut pomohli k pěti gólům. Bylo to od nás nedůslednost, laxnost. Pro mě je to nevysvětlitelné, obrovské zklamání,“ kroutil hlavou litvínovský kouč Vladimír Országh. Pardubice v Litvínově dvě třetiny prohrály, přesto slavily. Právě díky prostřední periodě, kterou ovládly 6:0.

„Nevím, co se s Litvínovem stalo, ale my jsme si řekli, že takhle hrát fakt nemůžeme. Bylo to do té doby, tak dvacet procent toho, co umíme. Pak nám tam spadlo úplně všechno, na co jsme sáhli a ještě jsme pár šancí měli,“ usmíval se dvoubrankový střelec Dynama Matěj Blümel. „Dali jsme jeden gól, pak hned druhý a to s týmem, myslím Litvínovem, prostě zamává. Ty góly byly důležité, díky bohu, že se to tak stalo,“ doplnil Blümel. Pardubice vyhnaly z branky gólmana Godlu, pak posadili na kolotoč mladíka Zajíčka.

„Nehráli jsme vůbec náš hokej, přestali jsme dělat malé věci. Oni se často dostávali do protiútoků. Ve druhé třetině jsme se s nimi vůbec nechytali,“ mrzelo litvínovského zadáka Patrika Demela, který se i gólově prosadil. „Ten gól byl asi pro mě jediné pozitivum, ale s takovou nemůžeme uspět. Teď to musíme co nejrychleji hodit za hlavu a nachystat se na Spartu,“ burcuje Demel.