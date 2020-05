Vedení hokejového klubu z Litvínova se rozhodlo ukončit smlouvu s útočníkem Michalem Trávníčkem. Zkušený forvard podepsal po sezóně 2018/2019 dvouletý kontrakt, který se rozhodl klub předčasně ukončit. Dlouholetý kapitán mužstva tak v Litvínově už pokračovat nebude.

Michal Trávníček v roce 2015 a historicky první mistrovský pohár pro Litvínov. | Foto: HC Verva Litvínov

Michal Trávníček spojil s Litvínovem celou svou kariéru. Rodák z Děčína působil v černožlutých barvách již od svých mládežnických let. Důrazný útočník byl pravidelným mládežnickým reprezentantem a zahrál si i dvakrát na mistrovství světa do dvaceti let. Svůj debut v litvínovském A-týmu si prožil v sezóně 1998/1999. Po návratu ze svého druhého mistrovství do dvaceti let ho zlákala vidina probojovat se do slavné NHL. Necelé dvě sezóny odehrál v AHL na farmě Toronta v St. John's odkud se vrátil zpět na sever Čech.