Mostecké házenkářky prožijí příjemné vánoční svátky. Po sobotní výhře v Písku, která se rodila v křečích, zvládly i úterní duel v Porubě. Černí andělé přetlačili nepříjemného soupeře 35:27 (17:12).

Po Písku zvládly mostecké házenkářky (v černém) zápas i v Porubě. | Foto: Dominik Síbr

Domácí hráčky sice vstoupily do zápasu skvěle, více jak polovinu poločasu si držely vedení, ale od 23. minuty se začalo střetnutí lámat a Mostečanky pomalu navyšovaly vypracovaný náskok, který už do závěrečné sirény nepustily. Po pěti trefách si do statistik zapsalo trio Šustková – Eksteinová – Cholevová.