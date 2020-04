Unikátní sportovní dokument projektu Bez frází o litvínovském hokeji míří na obrazovky diváků. Celovečerní dokument Cheza je jen jedna v syrové a autentické podobě ukazuje život profesionálních hokejistů a jejich fanoušků v sezoně, ve které tradiční klub nejprve uspořádal Open air zápas v Drážďanech s rekordní extraligovou návštěvností, a poté až do posledního kola bojoval o udržení v nejvyšší české soutěži. On-line stream a premiéra filmu proběhne v sobotu 11. dubna od 18:00 hodin, vstupenky jsou v prodeji na www.GoOut.net nebo přes odkaz na www.bezfrazi.cz.

Cheza je jen jedna - Trailer Zdroj: YouTube.com/Bez frází

Diváky nejen hokejovým prostředím provede herec Martin Hofmann alias Luďan ze seriálu Most! “Ukážeme vám výbuchy štěstí i vztek, zmar a zlobu. Emoce, které přináší jenom sport, jenom hokej. V Litvínově to platí především. Ve městě, které je symbolem českého hokeje, kde je tamní tým nositelem hrdosti obyvatel, ať už se zrovna daří nebo ne. Velké díky patří vedení klubu, trenérům, hráčům i zaměstnancům, kteří nám dovolili natáčet vše bez omezení i přesto, že bylo už před Vánocemi jasné, že se sezona nevyvíjí dobře. Stejné poděkování patří i fanouškům, kteří nás pustili do svého soukromí a dali nám šanci tohle všechno ukázat divákům,” říká režisér dokumentu Adam Sušovský.

Autoři projektu natočili více než sto hodin materiálu, ze kterých vytvořili 85minutový snímek, s týmem strávili tři týdny. Jak na to nahlíželi samotní aktéři?

„Rozhodli jsme se do toho jít, protože jde o památeční věc pro všechny zúčastněné. Ať už jde o fanoušky, hráče, trenéry nebo naše partnery. Zápas v Drážďanech byl pro nás zážitkem do konce života. U té příležitosti jsme se proto takto rozhodli otevřít divákům dveře do kabiny našeho týmu a ukázat jim bezprostředně život hokejistů,“ říká například generální ředitel klubu a hrdina z Nagana Jiří Šlégr. Co sám trenér Vladimír Kýhos, který v dokumentu několikrát své svěřence před zápasem proslovem motivuje, ale stejně tak je například po výbuchu na Spartě zpucuje, že všichni hráči jen zapíchnou oči do země?

„Ze začátku jsem si říkal, že to bude nepříjemné. Ale tím, jak se filmaři pohybovali v kabině pořád, jsem si na ně zvykl a po pár dnech už mi připadali jako součást celého týmu. Jako trenér můžu říct, že mi jejich přítomnost nenarušila při práci vůbec nic a je to dobrá zkušenost. A to i pro veřejnost, protože lidi uvidí, jak to v hokejových týmech skutečně funguje. V tomhle je film hodně přínosný,“ vidí zkušený trenér.

Děj dokumentu se ovšem netočí jen kolem ledové plochy a hokejové kabiny. V autě Jakuba Petružálka tvůrci například zavítali i do nedalekého Janova – dnes romského ghetta. Petružálek tam barvitě popisuje, kde bydlel a kam chodil hrát fotbal. "Měl jsem možnost film s přítelkyní vidět. Při prvních záběrech ve chvíli, kdy začal mluvit Martin Hofmann, mi naskočila husí kůže. Byl to neskutečný pocit a troufám si říct, že je to jeden z nejlepších filmů, které jsem za poslední rok dva viděl. Do jisté míry to bude určitě dáno tím, že v tomhle prostředí žiju. Je ale důležité, že se film netočí jen kolem nás hokejistů, ale že se scénáristé zaměřili na úzké propojení našeho týmu s lidmi. Dostat do hodiny a půl videa, jak moc je pro lidi hokej v Litvínově důležitý, je strašně těžké, ale v tomhle případě se to povedlo,“ chválí Petružálek.

Jak je možné vidět film Cheza je jen jedna?

1. Premiéra filmu se uskuteční prostřednictvím on-line streamu v sobotu 11. dubna od 18:00 hodin.

2. Vstupenky v hodnotě 130 korun si diváci mohou již nyní až do zmíněné soboty do 17:55 hodin zakoupit on-line prostřednictvím služby GoOut.net na tomto odkazu.

3. Všichni, kteří si vstupenku zakoupí, obdrží v sobotu 11. dubna v 17:55 do svých emailových schránek unikátní a časově omezený odkaz na přehrání filmu.