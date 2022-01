Jestli Verva v téhle sezoně v něčem vyniká, tak je to mučení vlastních fanoušků, kteří už si mnuli ruce, jak jejich celek odčiní výpadek z ledu pražské Sparty. Nestalo se! Zlínu stačilo 56 vteřin, aby v samém závěru střetnutí vyrovnal dvěma góly na 3:3 a v následném prodloužení urval druhý bonusový bod. Litvínov předvedl další ze svých neslavných kolapsů.

"To nebyl výkon ani na první ligu. To byl snad nejhorší výkon, co jsem v kariéře zažil," nebral si servítky dvoubrankový střelec domácích Patrik Zdráhal, který ke dvěma trefám přidal i asistenci.

"Dva body samozřejmě bereme. My se musíme po laxním výkonu seřvat a pak začneme teprve hrát, tak jako dnes. Příště to asi budeme muset udělat už před zápasem," vysvětloval zlínský Jakub Ferenc, kde se v Beranech vzala síla k nevídanému obratu.

"První třetina byla slušná, od té druhé jsme měli šance, ale nedali jsme góly. Soupeř nás dostal pod tlak. Nemůžeme vypustit zápas, když vedeme 3:1. Zároveň se ukazuje to, co se nám stává v posledních utkáních. Vedeme, ale nejsme schopní dotáhnout zápas do vítězného konce," řekl ke střetnutí domácí stratég Vladimír Růžička.

HC VERVA LITVÍNOV – PSG BERANI ZLÍN 3:4 po prodloužení (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Balinskis (Estephan, P. Zdráhal), 20. P. Zdráhal (Irving), 49. P. Zdráhal (Jarůšek) – 35. Zabusovs (Gazda), 52. Mallet (Honejsek, Claireaux), 53. Ferenc (Kubiš, Zabusovs), 62. Hejcman (Zabusovs, Gazda). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Střely na branku: 38:28. Diváci: 1 000.

HC VERVA Litvínov: Godla – Balinskis, Irving, Hrbas, Strejček, Demel, Stříteský, D. Kolář – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka, V. Hübl, Fronk – Kudrna, Sukeľ, P. Svoboda – M. Chalupa, Jurčík, M. Havelka. Trenéři: Růžička a V. Sýkora.

PSG Berani Zlín: Kašík – Mamčics, Gazda, O. Němec, Suhrada, Žižka, Ferenc, M. Novotný – Mallet, R. Veselý, Claireaux – Makarenko, Hejcman, Michasjonok – Kubiš, Okál, Zabusovs – P. Sedláček, Köhler, Honejsek. Trenéři: Jenáček, Rob a Hamrlík.