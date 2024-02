Pořádný rámus vytvořili při nedělním extraligovém utkání návštěvníci bitvy mezi Litvnovem a Spartou. Šest tisíc hokejových fanoušků se přiblížilo hladině zvuku, jakou vydává startující letadlo. Odborníci naměřili na Hlinkově stadionu rachot, který společně s dalšími složkami bodování dostal fanoušky Vervy do čela soutěže Decibely extraligy. Vítěz vyhraje půl milionu korun.

Litvínovský kotel slaví vyrovnávací gól Nicolase Hlavy. | Video: Deník/Václav Veverka

Fandové Litvínova měli jasný cíl - vyřvat si první místo. Po prvním měření totiž byli na třetí příčce za první Spartou a druhými Pardubicemi. Ve druhém kole se drželi na čtvrté pozici, duelem se Spartou se ale katapultovali na vedoucí pozici!

Motivace vítězství v soutěžei Tipsportu s názvem Decibely extraligy? Kromě všeobecného uznání také půl milionu korun! A ten by rád šéf litvínovského fanklubu Ropáci on Tour Jan Ptáček použil na plošinu pro vozíčkáře pod fanouškovský kotel a instalaci schodolezu do vchodu D.

„Každý hlas je potřeba. Musíme fandit až opadá nátěr z trubek stadionu. Chceme to urvat a to hodně,“ říkal Ptáček před šlágrem 49. extraligového kola. Verva před vyprodaným „barákem" hrála se Spartou zprvu vyrovnanou partii, na stadionu byla parádní atmosféra. Fanoušci navíc dorazili do hlediště s parukami, tradiční souboj byl totiž narámovaný do Vlasatého zápasu, projektu, který pomáhá onkoligicky nemocným dětem.

Pořádající Tipsport neměřil pouze decibely (ve vybraných úsecích a během druhé třetiny v komerční přestávce), dal i na cekový dojem. Hodnotil se styl fandění, chorea i všechny další fanouškovské aktivity.

To vše bylo Litvínově i přes vysokou porážku 3:8 parádní. K senzační kulise pradoxně přispěli i početný kotel příznivců Sparty. Fanoušci Vervy Pražany (104,9 bodů) v aktuální tabulce Decibelů extraligy odsunuli na třetí příčku, přeskočili dokonce i doposud vedoucí Pardubice (106,1 bodů). Nový lídr pořadí, respektive jeho fanoušci dokázali získat 106,4 bodů.

Do konce základní části ještě proběhne měření hlasitosti fanoušků Vítkovic, Českých Budějovic, Karlových Varů a Mladé Boleslavi. V prvním kole byli z této čtveřice nejhlasitější vítkovičtí fanoušci (100,7 bodů). Nejméně hluční byli příznivci Mladé Boleslavi (87,2 bodů)