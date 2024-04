/ROZHOVOR/ Měli problém se dostat z ledu. Fanoušci je nechtěli pustit. Litvínovští hokejisté skončili v play off v semifinále na hokejkách Pardubic a fanoušci chemiků byli i tak u vytržení. Užívali si dramatické boje, oslavovali svoje hrdiny. Vždyť semifinále se naposledy pod Krušnými horami hrálo před devíti lety. Tehdy skončilo titulem, letos je to čtvrté místo. „Kdybychom si to řekli před začátkem sezony, tak nevím, zda bychom tomu věřili,“ usmíval se David Kaše, autor dvou gólů v posledním zápase série s Pardubicemi, který v divoké přestřelce nakonec Verva ztratila 5:6.

Jaký byl poslední zápas semifinále s Pardubicemi?

Divočina. Povedlo se nám konečně co jsme chtěli – dobrý vstup do zápasu. Přesně jsme měli ten plán, který jsme chtěli, dařilo se nám to po první třetině. Škoda toho prvního gólu, který jsme dostali. Bylo to podle mě školácké, takhle blbě vystřídat. Stalo se, pořád jsme vedli 3:1. Bohužel, druhá třetina nám prostě nevyšla. Pardubice nám ukázaly to v čem jsou silné – blokování střel, přebrankový prostor. Myslím, že u druhého a třetího gólu nám tohle chybělo. Pak přišel trošku smolný čtvrtý gól, ale to je hokej. Já jsem pyšný na to, že i když jsme prohrávali o tři góly, tak jsme dali dva, bylo to nakonec vyrovnané a bojovali jsme do poslední chvíle. Být možná trošku více štěstíčka, tak jsme vyrovnali. Proti nám stále ale gigant. Škoda si myslím byl první zápas v Pardubicích, kde jsme mohli vyrovnat, bylo to vše o gól. Podobně hrál i Hradec. Musím uznat, že soupeř byl lepší. Gratulujeme mu!

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák říkal, že hloubka kádru možná rozhodla. Sílu mají rozloženou na všechny borce…

Asi jo. Těžko říct, nás stálo hrozně moc sil, že jsem hráli do posledního utkání základní části o čtyřku. Fakt jsme tam nechali prostě všechno. Pak hned se hrálo předkolo, kde jsme vyhráli 3:0. Vůbec to nebylo jednoduché, stálo nás to hodně sil. S Brnem také. Nechci se ale vymlouvat na to, že by nám došly síly. Pardubice prostě byly lepší.

V čem byl nakonec soupeř lepší?

Má zkušené borce, které zápasy play off hrají a také je vyhrávali. My jich tady tolik nemáme. Opravdu ale musím směrem k našemu týmu říct, že kluci makali, nechali tam všechno. Myslím si, že je to pro nás úspěch, i když teď převládá trošičku zklamání, že jsme neudělali některý zápas, protože k tomu byl vždy kousek. Bohužel. Také si myslím, že byl velký rozdíl ve střelách. Oni to tam pálili hlava nehlava. Strašně moc střel nám pochytali gólmani. Parádní, musím poděkovat oběma. Pro oba parádní sezona.

Neměli jste přece jen být trošku odvážnější. Je tady jasné, že je těžké hrát na riziko?

Odvážní v čem? Oni na nás vlétli, ty lišáky rozehrané tam těžko honíte, mají sebevědomí, zavřou vás, jsou silní. Pokryjí si puk, my se na ně těžko dostávali a stálo nás to hromadu sil. Pak vám samozřejmě chybí síly do útoku.

Vytleskal vás celý stadion, semifinále se tady hrálo po devíti letech. V celkovém kontextu to je výborný výsledek, že?

Souhlasím, myslím, že zítra to budeme hodnotit jako pozitivní sezonu. Na druhou stranu si myslím, že když už se dostanete do semifinále, tak chcete vždy vyhrát, jste hladoví po úspěchu. Pardubice nám ale ukázaly jejich sílu týmu. My jsme bohužel byli skoro všude o krok později. I silová převaha tam asi trošku rozhodovala. Přehráli nás ve všem.

No a co říci k vám? Vaše první sezona v Litvínově, skončilo to v semifinále. Hrál jste hodně, hrál jste dobře.

Já myslím, že z osobního hlediska, ale i z týmového, mohu být spokojený. Samozřejmě mám rád úspěchy (úsměv), ale semifinále je také hezké. Kdybychom si to řekli před začátkem sezony, tak nevím, zda bychom tomu věřili. Hodně kluků tady vyskočilo nahoru, měli dobrou sezonu. To i oba naši gólmani. Trenéři tady odvedli dobrou práci. Chtěl bych celému týmu poděkovat a hlavně i fanouškům, že nás i ve slabších chvilkách v sezoně drželi. Myslím, že jsme se jim odměnili tímhle semifinále.

Hrál jste s bráchou, užívali jste si hokej. Pracujete na tom, aby tahle spolupráce pokračovala?

Víc jsem si nemohl přát. Bylo to naprosto skvělé, s bráchou to bylo úžasné, užíval jsem si každé střídání, i když občas byly slabší chvilky. Byli jsme na tom ledě dva, podpořili jsme se, i když to zrovna nepadalo a bylo nějaká kritika. Pořád jsme doufali. Ukázala se hlavně síla kádru, že když nám to teď nestřílelo, ač šance jsme měli, tak góly dávali jiní. To ukázalo sílu kádru. Jsme rádi, že když jsme tu čtyřku neudělali po základní části, tak že jsme si to nakonec vzali zpátky. TOP 4 na takhle menší tým je úspěch.

Budete bráchu přemlouvat, aby v Litvínově zůstal?

Těžké říct teď (úsměv). Já to asi teď nemůžu hodnotit. Uvidíme, co bude. Teď jsme skončili, tak to asi nechci ještě hodnotit.