Juraj Mikúš přišel do Litvínova na konci ledna roku 2018 jako velká posila v boji o udržení extraligové příslušnosti a své role dostál. Byl jedním z hlavních tahounů Litvínova v dramatické baráži a pomohl Vervě udržet se v nejvyšší soutěži. Za Litvínov odehrál 96 utkání s bilancí 55 bodů za 25 gólů a 30 asistencí. V letošní sezóně se slovenský útočník trápil a pohyboval se na hraně sestavy. S 8 body ve 25 utkáních a bilancí +/- s -14 zůstal daleko za očekáváním.

Litvínovský odchovanec Lukáš Kašpar se vrátil na sever Čech na konci listopadu v sezóně 2018/2019 z brněnské Komety. Měl se stát hlavní hvězdou černožlutého celku v boji o play off. Verva před sezónou vyhlásila jasný cíl, kterým byl postup do play off a právě mistr světa z roku 2010 měl být hlavním klíčem ke kýženému úspěchu. V loňské sezóně ve 32 zápasech zaznamenal 22 bodů za 9 gólů a 13 asistencí, ale Litvínov zůstal daleko za očekáváním a do play off se neprobojoval. V letošní sezóně se čtyřiatřicetiletý útočník převážně trápil. Ve 34 utkáních si připsal 17 bodů za 8 gólů, ke kterým přidal 7 asistencí a nenaplnil úlohu tahouna týmu. Ve statistice +/- se dostal na negativní bilanci -18, ve které byl nejhorší z celého týmu.