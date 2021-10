HC VERVA Litvínov: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, D. Kolář, Demel, D. Zeman – P. Straka (A), Gerhát, Jarůšek – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – L. Stehlík, Latta, M. Havelka.

HC Vítkovice Ridera: Stezka (Dolejš) – Plášil, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, P. Koch, L. Kovář, Machů – L. Krenželok (A), Marosz, Roberts Bukarts – K. Afanasjev, J. Hruška (A), Svačina – R. Bondra, Flick, M. Kalus – Dej, Chlán, Fridrich.

Ve Vítkovicích se o litvínovskou ofenzivu staral útočník Kudrna, který posbíral tři kanadské body za gól a dvě asistence. Poslední gól dali Severočeši do prázdné branky, když Moravané odvolali brankáře Stezku a razítko na tříbodový lup dával Kanaďan Estephan. V neděli se Verva představí domácím fanoušků, když na svém stadionu přivítá Hradec Králové (17.30).

