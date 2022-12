Vaše morálka je na blití! Jste h…! Co si o sobě myslíte? Že jste nadlidi? I takové výrazy před osmi lety zněly kláštereckou kabinu, kde trenér Jäger jasným způsobem dával najevo, co se mu na jeho svěřencích nelíbí.

Celá nahrávka měla pro trenéra, který vedl i druholigové A mužstvo, smutnou dohru. U juniorů rezignoval, klub ho navíc vyhodil i od druholigového áčka, doma měl navíc se synem Michalem hodně tichou domácnost.

„Vystupování trenéra mužstva juniorů HC Klášterec nad Ohří je v přímém rozporu se základními principy práce s mládeží. Trenér ve svém vystoupení přímo uráží osobnost a důstojnost hráčů," stálo tehdy v prohlášení, které klub HC Klášterec zveřejnil pouhý den potom, co záznam začal kolovat na internetu.

„U juniorů jsem rezignoval sám, ale že mě odvolali od druholigového áčka, to je podpásovka," řekl tehdy udiveně Jäger.

„My ze staré školy, chlapi kolem 35-40 let, bychom si v životě nedovolili něco takového, co udělali junioři. Já měl jako hráč takových pojebů v kabině stovky! Kolegové, kteří mi volali, mě podporují. Říkají mi to samé. To je dnešní dobou," prohlásil před osmi lety.

Co vůbec dělá zkušený hokejový trenér? V roce 2020 skončil z osobních důvodů na lavičce HC Řisuty. Následně vedl Stadion Cheb, který hraje druhou ligu. Tady Jäger skončil na začátku letošního roku, pro změnu z rodinných důvodů.