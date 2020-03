Cítím se pořád dobře, ale rozhodnu se po sezoně,“ řekl po střetnutí s Kladnem, které Verva poslala do první ligy, Viktor Hübl.

Zvládli jste zápas o všechno. Jaké je vaše hodnocení?

Je to obrovská úleva. Zápas si myslím, že jsme měli celkem pod kontrolou. Možná snad jen ten hloupý gól do šatny, jenže pak jsme se opět nahecovali a zápas zvládli.

Dá se dnešní zápas srovnat s vaším finále v play off? Byly to podobné nervy?

Finále si člověk užíval, boj o zachování extraligy? Tam je člověk pod větším tlakem. Naštěstí jsme to celkem s přehledem zvládli, tak to nebyl až takový nervák. Teď je v nás obrovská úleva. Po finále play off byla radost úplně jiná.

Jak jste se na zápas chystal? Cítil jste, že jde o všechno?

Já se chystal normálně, samozřejmě, že člověk ví, že takový zápas může rozhodnout jedna chyba, ale člověk už je nějakým způsobem zkušený. Chtěli jsme hrát jako v poslední době, akorát zápas v Olomouci nám nevyšel.

Jaký byl moment, kdy se zápas zlomil?

Nevím přesně jaký moment, mám pocit, že jsme hru dobře kontrolovali. Možná kdybychom dostali gól z nějakého protiútoku a pak to museli dohánět. Ale po první třetině jsme si řekli, že když budeme hrát jako dosud, tak to zvládneme a nakonec se to i ukázalo.

Do poslední třetiny jste šli s jednobrankovým náskokem a stále se tlačili do útoku. To byl záměr?

Přesně tak, nechtěli jsme to zatáhnout a jen bránit jednogólový náskok. Stále jsme chtěli hrozit dopředu. Zvládli jsme to. Ale se sezonou určitě nemůžeme být spokojení.

Tomáš Pospíšil dnes pět bodů ve vaší lajně. To je tedy výkon.

Paráda, už jsem to říkal i předtím, Tomáš nám hodně pomohl. Je platný svým důrazem, koncovkou a pohybem. Hodně šikovný hráč a hlavně platný.

Vy jste říkal, že góly a body nepočítáte, ale dnes ten na 3:2, který byl vítězný, si asi pamatovat budete, že?

V mém věku už je ta krátkodobá paměť horší a horší (úsměv), takže si to už zítra zase nebudu pamatovat (úsměv). Ale ne, uvidíme, třeba si ho vážně pamatovat budu.

Vaše lajna zařídila šest branek. U všech jste byli. Pamatujete takový zápas?

Říkám, že s tou pamětí je to horší (úsměv), ale v té titulové sezoně tam jeden takový podobný zápas také byl. Bylo v něm nějakých pět nebo šest bodů, takže možná tam, ale fakt nevím, jistý si úplně nejsem. Jestli mě dnešní zápas něčím překvapil? Ani ne, zápasy s Kladnem byly většinou podobné.



Vám letos končí v Litvínově smlouva. Jak to s vámi bude dál? Máte stále chuť do hokeje?

Ještě jsme se o tom s vedením nebavili, já to vždy nechávám v tomto věku až po sezoně. Jde o to, jak se budu cítit a jak bude chtít vedení klubu. Jestli bude chtít Litvínov ode mne ještě pomoct a bude zájem, tak bych sezonu ještě přidal. Cítím se dobře. Jestli ta sezona bude tady nebo někde jinde, to nevím (smích).