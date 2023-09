Skvělý start sezony litvínovských hokejistů má další díl! Verva vybojovala čtvrtou výhru v řadě, když na ledě Hradce Králové ovládla nájezdy a odvezla si dva body za vítězství 3:2.

Radost litvínovských hokejistů. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Po dvou prohrách se Lvi chtěli vrátit na vítěznou vlnu. Proti Litvínovu ale v ČPP aréně nezačali dobře, když jim první třetina nevyšla a navíc od 10. minuty prohrávali po brance Guta 0:1.

I start prostřední části patřil hostům, kteří šli po 69 vteřinách do dvoubrankového vedení. Hlava dostal puk za obranu, nejprve sice trefil Bartošákův beton, ale s dorážky už byl úspěšný – 0:2.

Další rána pro Východočechy přišla v 28. minutě, kdy se po jednom z vynikajících zákroků zranil gólman Bartošák a do branky musel jít poprvé v sezoně Fin Kiviaho. Zpátky do hry vrátil domácí ve 34. minutě Okuliar, který při přečíslení dva na jednoho volil zakončení a mířil přesně – 1:2. Ještě do druhé sirény bylo srovnáno. V nařízené výhodě prostřelil Tomka Pavelka, puk sice za brankovou čáru nedoklouzal, ale v pádu ho tam dorazil Radovan Pavlík – 2:2.

Ve třetí třetině mohly oba týmy rozhodnout, ale brankáři na ledě dominovali, když už za svoje záda nepustili ani jeden puk. Ve stejném trendu pokračovalo i prodloužení, kde o dramatické situace nouze nebyla, ale Kiviaho i Tomek byli bezchybní a tak došlo na nájezdy. Nájezdy patřili hostujícím hráčům, když Kiviaha překonali Koblasa a David Kaše, z domácích střelců se nikdo neprosadil a tak druhý bod putoval na sever Čech.

Hradec Králové - Litvínov 2:3 SN (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 34. Okuliar, 39. R. Pavlík (Pavelka, Blain) – 10. Gut (Zile, Koblasa), 22. Hlava (D. Kaše, Kirk), rozh. náj. Koblasa. Rozhodčí: Hribik, Veselý – Svoboda, Bohuněk. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 3911.

Mountfield HK: Bartošák (28. Kiviaho) – Kalina, Blain, Freibergs, Pavelka, Jank, F. Pavlík, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Perret – Okuliar, Tamáši, Jergl – Jasper, Lalancette, Šťastný – Zachar, Pilař, Eberle. Trenér: T. Martinec

HC Verva Litvínov: M. Tomek – Zile, Demel , Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna , Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Válek, Kirk, Abdul – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek