„Kdy jindy tam toho nového kluka dát, aby si to okoštoval,“ vykládal kouč Vladimír Kýhos. „Podal dobrý výkon. I když na něj šlo jen šest střel, premiéru si odbyl slušnou,“ chválil Zajíčka.

Tenhle tah mazaného lišáka tým nakopl. Hosté v poslední periodě nasázeli pět gólů a Litvínov při premiéře pod staronovým koučem vyhrál poprvé v sezoně dva zápasy v řadě. „Pocity jsou krásný. Ani si nevybavuju, jestli jsem někdy zažil podobný obrat. Ale mám sklerózu, já si toho moc nepamatuju,“ smál se Kýhos v rozhovoru s novináři.

Dobrou náladu měl i nečekaný hrdina Zajíček. „Musím hlavně poděkovat klukům, kteří mě podporovali a hecovali. Řekli jsme si, že nic není ztracené a budeme bojovat až do konce. Jsem rád, že se nám ten obrat povedl,“ svěřil se na webu Vervy.

Jednička litvínovské juniorky dostala povolávací rozkaz do hlavního týmu až po předzápasovém rozbruslení. „Zavolal mi trenér gólmanů pan Orct, že se David Honzík zranil a že odcestuji s nimi na zápas do Mladé Boleslavi. Dozvěděl jsem se to zrovna, když jsem byl na pokoji a obaloval si hokejky,“ vyprávěl se smíchem Zajíček.

„Byl jsem připravený, že bych do hry mohl zasáhnout. Zpočátku jsem byl nervózní a měl jsem trošku strach, ale v momentě, kdy jsem vstoupil na led, to ze mě všechno spadlo a chtěl jsem jen ukázat, co ve mně je a užít si zápas. Jsem rád, že jsem mohl pomoct ke třem bodům,“ oddechl si Zajíček.

Kromě Zajíčka měl velký podíl na neuvěřitelném obratu i útočník Viktor Hübl, který dva góly vstřelil a na jeden přihrál svátečnímu střelci Adamu Jánošíkovi. I ten se trefil hned dvakrát.

Litvínov se díky druhé výhře po sobě konečně odlepil ode dna tabulky a poskočil na dvanácté místo. „Nejsme na tom dobře a tyhle body jsou zlaté,“ těší Kýhose, který se vrátil do mateřského klubu po osmi letech. „Nepřišel jsem jako nějaký kat, chci s hráči pracovat. Potřebují do sebe nabušit sebevědomí a pak to bude zase starý dobrý Litvínov,“ věří Kýhos.

Málo vídaný obrat by měl Krušnohorcům pomoct. To se ukáže už v pátek, kdy hrají na ledě desáté Olomouce, na kterou ztrácí jediný bod.

Kdo je Zajíček?

Osmnáctiletý gólman Šimon Zajíček (185 cm) letos odchytal v nejvyšší juniorské soutěži šestnáct zápasů s procentuální úspěšností zákroků 93,97 % a průměrem obdržených branek 2,4 gólu na zápas. Při svém extraligovém debutu za Litvínov se potkal na ledě s boleslavským brankářem Martinem Michajlovem, který stejně jako Zajíček v minulosti pomáhal druholigové Bílině.