„V Jablonci nám pomohl fakt, že jsme využili přesilovku pěti proti třem a šli do dvoubrankového vedení. Navíc se nám podařilo ubránit přesilovky domácích, měli jich fakt hodně. Velký podíl na výhře měl ale náš brankář. Lavi chytal opravdu skvěle, klobouk dolů. Z naší strany byla herně dobrá pouze první třetina,“ přiznal 27letý útočník.

Chrpovi se proti Jablonci daří. Ve dvou zápasech si proti Vlkům připsal šest kanadských bodů za pět branek a jednu asistenci. „No vidíte. Čím to je? Ani nevím. je to zásluha celé naší lajny a vůbec celého týmu,“ usmál se.

Tah děčínského klubu, který uzavřel pakt s Piráty z Chomutova se zatím vyplácí. Spokojené jsou obě strany.

„Jsme spokojení, kvůli tomu jsme tady v Děčíně. Chceme s Děčínem urvat co nejvíce bodů a pomoct mu vystoupat tabulkou co možná nejvýš. Všichni jsme rádi, že se nám to daří,“ připomněl hráč, který v pěti zápasech za Medvědy zapsal 12 bodů za sedm branek a pět asistencí.

Chrpa ale moc dobře ví, že druholigová štace pomůže jemu i dalším chomutovským kumpánům. „Určitě nám to pomůže. Chceme s Chomutovem postoupit do druhé ligy. Tady nabereme zkušenosti na kvalifikaci. V krajáči bychom snad zakrněli. Pro nás jedině dobře,“ zdůraznil.

Útočník, který si zahrál také v Kadani nebo Ústí nad Labem, přiznává, že zápasy v krajské soutěži leckdy postrádají potřebnou motivaci.

„Je to tak, motivace v zápasech prostě chybí. Víme, proti komu hrajeme a víme, jakou má chomutovský tým sílu. Na krajskou soutěž máme prostě hodně kvalitní mančaft. Pak se nám taky stane, že v Lounech prohrávám po šesti minutách o tři góly. Jenže v desáté už vedeme 4:3. S motivací je to v téhle soutěži prostě těžké,“ pokrčil rameny.

V Děčíně je zatím pro chomutovskou partu vše zalité sluncem.

„Kabina nás přijala v pohodě, je tady super parta. Cítíme se tady jako doma. Paráda to je hlavně po domácích zápasech, kdy zajdeme na společnou večeři a pivo. Navíc je tu trenér Kýhos, kterého považuji fakt za dobrého kouče. Kdysi měl úspěchy i v Chomutově, mě ale nikdy netrénoval. Je pravda, že my hrajeme v Děčíně jenom zápasy, trénujeme v Chomutově. Taková byla dohoda. Ale platí, že Vláďa Kýhos je dobrý trenér,“ konstatoval.

„Dojíždění je v pohodě, je to hodinka cesty. Máme vlastní dodávku, takže je to v pohodě,“ rychle doplnil.

Chrpa se ještě vrací k prvnímu zápasu v Letňanech, kde v děčínském dresu poprvé nastoupili borci z Chomutova. Skok to byl opravdu výrazný.

„Nebudeme si nic nalhávat. V krajském přeboru se moc nebruslí. Tady se hraje více do těla, je to rychlejší, týmy jsou vyrovnanější, je tady už nějaký systém. Víme, že v Letňanech to byl pro nás velký skok. Dokonce naše lajna dostala v první třetině dvě branky. Domácí jsou zvyklí na své úzké hřiště a byli hodně nalítaní. Pak jsme se s tím srovnali a bylo to lepší. Jen škoda, že jsme tam urvali jenom bod. Ale ten skok mezi oběma soutěžemi je opravdu obrovský,“ dodal.