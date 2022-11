„Myslím, že jsme podali velmi kvalitní výkon. Chyby se stanou, udělali jsme jich míň a celkově nasazení a všechno okolo tomu nahrávalo. Když opomenu úsek do druhého gólu, do kterého to trochu skřípalo, tak to stálo za to. Divákům se to muselo líbit, i když jsme dostali dost gólů. Za mě dobrý,“ usmíval se chomutovský trenér Kamil Koláček.