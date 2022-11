CHEMICI ŘÁDILI UŽ OD ZAČÁTKU

Hostující brankář Dominik Furch sice patří mezi nejlepší gólmany v extralize a do brány Komety se postavil poosmé v řadě, avšak v Litvínově na stadionu Ivana Hlinky vydržel mezi třemi tyčemi jen 54 vteřin. Za tak krátkou dobu totiž dostal přes rozhozenou defenzivu dva góly a přepustil místo uzdravenému Marku Čiliakovi. Brňané už tempo severočeského celku nedokázali zachytit a nakonec inkasovali nejvyšší prohru od zahájení sezony.

Kometu načal už v šestnácté vteřině slovenský kanonýr Litvínova Andrej Kudrna, který překonal Furcha bekhendovým blafákem. O osmatřicet vteřin nechala obrana Komety před bránou volného Patrika Zdráhala, jenž se zblízka nemýlil.

Hosté se mohli vrátit do hry, jenže Severočechy podržel jejich brankář Denis Godla a domácí parta si další vývoj nedělního klání s přehledem pohlídala.. „Ráz utkání určila první minuta zápasu. Na druhou stranu je potřeba říct, že kvalita soupeřů, s nimiž teď hrajeme, ať už je to Hradec Králové, Kometa nebo Třinec, který nás čeká, je obrovská. Bylo vidět, že soupeř se během zápasu zvedal. Troufám si říct, že v naší situaci bylo utkání hodně o tom, abychom se drželi nějaké hry,“ řekl litvínovský trenér Karel Mlejnek.

"Vstoupili jsme do utkání naprosto tragicky, na tom se asi všichni shodneme. Celá první minuta udala ráz zápasu; domácí šli nahoru, my dolů. Pak jsme se sice trošku uklidnili, měli jsme tam dvě tři šance, ale bohužel jsme je nedali. Vyvrcholilo to pak vlastním gólem na 0:3, pak už jsme jen v přemíře snahy kupili chyby. Nezbývá nic jiného, než domácím pogratulovat k vítězství," řekl Martin Pešout, trenér Brna.

Extraliga, 21. kolo

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Kudrna (Abdul), 1. P. Zdráhal (Strejček, Š. Stránský), 24. Wesley, 44. Estephan (Kudrna, Abdul), 48. Estephan (Jaks, Š. Stránský) - 56. Süss (Vincour, T. Sallinen). Rozhodčí: Hribik, Květoň - Gerát, Špůr. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 4009.

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel, Freibergs - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, P. Straka - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.

Brno: D. Furch (1. Čiliak) - Ďaloga, Ščotka, Kundrátek, Hrbas, Kučeřík, Gulaši - Horký, Holík, Flek - Koblížek, Strömberg, Zaťovič - Vincour, T. Sallinen, Süss - Kratochvíl, A. Zbořil, Šalé. Trenér: Pešout.