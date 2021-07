Čeká ho další mise, nová výzva. Rodák z Liptovského Mikuláše a slovenský reprezentant Matúš Sukeľ ji přijal v Litvínově, kam zamířil z pražské Sparty. „Těším se opravdu moc. Předpokládám, že to bude dobrá partie. Jsem tu se vším velmi spokojený,“ uvedl 25letý forvard.

Matuš Sukeľ ještě v dresu Sparty (vlevo). Od nové sezony bude hrát za Litvínov. | Foto: ČTK

Bronzový medailista ze světového šampionátu do 20 let si zahrál ve velkých klubech – před angažmá v české metropoli rozdával hokejovou radost v barvách Slovanu Bratislava. Nyní má chemikům společně s dalšími nováčky pomoci otevřít brány vysněného play off.