Hokejová dvacítka je zase bez medaile, tentokrát ale ukázala, že s našim zimním sportem číslo jedna to nemusí být až tak špatné. Parta, kterou vedl litvínovský odchovanec Jan Myšák, ve čtvrtfinále překvapivě vyřadila USA, v boji o příčky nejvyšší se ale ukázalo, že oproti konkurenci jsme stále pozadu. Na to, aby naši mládežníci mohli pravidelně porážet giganty, by potřebovali více Myšáků nebo Kulichů. V Edmontonu byla první lajna největším nebezpečím, Kanada, Švédsko, USA či Finsko ale mají potenciál rozhodnout zápasy de facto v každé pětce. Rozdíl je vidět hlavně v koncovce a také v opakování skvělých výkonů čili v nastavení hlavy.