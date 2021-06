O místo v sestavě extraligového Litvínova bojuje mladý obránce Denis Zeman, který do velkého hokeje nakoukl v Chomutově. Jak se vůbec dvacetiletý bek do žlutočerného dresu dostal?

„Někdy začátkem prosince jsem mluvil s agentem o další sezoně. Říkal mi, že ho kontaktoval Litvínov a má o mě zájem. Když pak byla kolem Vánoc reprezentační pauza a první liga se nehrála, tak jsme se domluvili, že bych tady měl mít čtrnáctidenní zkoušku. Trenéři se na mě chtěli kouknout, jak vypadám v tréninku nebo na ledě. Ke konci ledna mě kontaktoval Pavel Hynek a taky v Sokolově mi řekli, že se na nějaký čas přesouvám do Litvínova. Odehrál jsem tady včetně play off sedmnáct zápasů, to jsem vůbec nečekal. Pak jsme se domluvili, že bych měl od příští sezony pokračovat zde,“ řekl pro litvínovský web Denis Zeman.

Ten už extraligové zkušenosti má. Děkuje za ně trenérovi Vladimíru Růžičkovi. Pomohlo to jeho hokejovému rozvoji.

„V mládežnických kategoriích jsem to neměl úplně jednoduché, do staršího dorostu jsem se plácal ve třetí čtvrté lajně a někdy jsem chodil hrát i do Kadaně. Pak se to nějak zlomilo, začal jsem na sobě makat. Měl jsem taky štěstí, že jsem se dostal do áčka. Tehdy jsem celou sezonu trénoval s ním, to mi dalo hrozně moc. Zkrátka jsem si vyzkoušel dospělý hokej. I když jsem na ledě strávil kolem pěti minut, tak to pro mě byly obrovské zkušenosti. Když Chomutov spadl, tak jsem se tam chtěl vrátit zpátky,“ dodal bek, který prošel štacemi také v Sokolově nebo Kadani. Teď má obrovskou motivaci zabojovat o extraligové triko Vervy.

„Je to pro mě obrovská motivace. Dávám tomu úplně všechno a chtěl bych se vejít mezi těch šest sedm beků. Udělám pro to cokoliv,“ hlásí odhodlaně a vítá, že má vedle sebe další mladou litvínovskou akvizici Michala Guta.

„Jo, je to fajn. I kdyby tady nebyl, tak bych s klukama asi našel společnou řeč, ale je to fajn. S Guťákem spolu hrajeme už docela dlouho, minulý rok vlastně nečekaně přišel do Sokolova. Měl jsem ho pár dní na bytě, takže jsem mu to tam trochu ukazoval,“ směje se Denis Zeman, když komentuje přítomnost kamaráda a parťáka. Zahrají si spolu i v sezoně?