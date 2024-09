„Litvínov skončil loni čtvrtý, letos ho odhaduji kolem šestého až sedmého místa. Jak Litvínov doplnil před sezonou kádr? Uvidíme, jsou tam otazníky, jak se noví hráči chytí, to nikdy nemůžete vědět a ukáže to vždy až sezona. Bohužel ani v přípravě to člověk nedokáže odhadnout. Ukáže nám to až extraliga a doufám, že měl Litvínov ve výběru šťastnou ruku,“ přeje si bývalý litvínovský hokejista František Gerhát.

V extralize se zvyšuje kvalita. Třinec je opět aspirantem na nejvyšší příčky, ale mohutně posilovalo pardubické Dynamo, pražská Sparta, což jsou další vlčáci, kteří by měli rádi po sezoně na krku zlaté medaile.

„Já si myslím, že letos vyhraje titul Sparta. Předpokládám finále Pardubice – Sparta. Tento rok už se to ke Spartě nakloní a nakonec bude tou šťastnější. Nedokážu vám říct proč, ale je to takové moje tušení. Myslím, že letos dominance Třince skončí, myslím si to skoro na sto procent, ale to se samozřejmě nedá odhadnout nikdy,“ usmívá se Gerhát, kterého severočeský klub na začátku roku spolu s dalšími ocenil jako litvínovskou legendu. Stále mladý chlapík, který byl i za své kariéry skromný, se pak usmíval. „Já a litvínovská legenda? No dobře, tak asi trošičku jo.“

František Gehrát a HC Verva Litvínov

close info Zdroj: HC Verva Litvínov zoom_in František Gerhát v dresu hokejové Vervy. Během profesionální kariéry za jiný klub nehrál.

Rodák z Bratislavy na sever Čech přišel v sezóně 2008/2009, kde posílil litvínovské juniory. Hned od dalšího ročníku se prosadil i v extralize. V Litvínově strávil celkem čtrnáct let. Ve černožlutém dresu nastoupil do třinácti sezón a odehrál v nejvyšší soutěži 557 zápasů. V Litvínově za své působení vstřelil 47 branek, ke kterým přidal 78 asistencí.

Šikovný forvard byl v sezóně 2014/2015 součástí mistrovského týmu. Svou nejvýznamnější branku ale vstřelil v baráži v roce 2018. Odvrátil tak Litvínovu jistý sestup, když v 56. minutě v utkání s Jihlavou zařídil vítězství svého týmu 3:2 a rozradostnil tak celý stadion. Dlouhé roky patřil v litvínovské sestavě k hráčům, na kterého se trenéři mohli spolehnout v každé situaci.