Výjimečný zážitek si společně se svojí manželkou užil fanoušek Petr Doktor. „Až na výsledek to byl fantastický den,“ usmál se při návratu. Celá akce skončila pro manžele Doktorovy návratem do Žatce kolem jedné hodiny v noci.

Na začátku byla odpověď na otázku s tematikou litvínovského hokeje, na konci výjezd ve velkém stylu. „Lístky na zápas v Drážďanech jsem měl koupené dlouho, plánovali jsme jet s manželkou, ale možnost výhry jsem si nemohl nechat ujít,“ popisuje genezi zážitku výherce. „Na soutěž jsem narazil náhodně. Na webu Litvínova jsem viděl odkaz na soutěž, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Několikrát jsem se vracel, vyplnil odpověď a hned to pustil z hlavy. Před silvestrem jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál,“ líčí Petr, který koupené lístky věnoval matce.

SKVĚLÁ ATMOSFÉRA

Řidič v naleštěné Škodě Karoq Petra společně s manželkou vyzvedl dopoledne na žateckém náměstí a ihned jim předal dresy i další fanouškovské propriety. O dvě a půl hodiny později už dlouholetý litvínovský fanoušek vystupoval před fotbalovým stadionem Dynama Drážďany. Následující hodiny věnoval žatecký pár prohlídce saského města. Ve tři hodiny vstupoval do VIP prostoru místního fotbalového chrámu. Nejprve viděli vítězství domácích Dresdner Eislöwen v derby proti Lausitzer Füchse. Hlavním bodem programu byl však duel mezi Litvínovem a pražskou Spartou. Napínavý průběh, skvělá atmosféra a těsné vítězství Pražanů 3:2. Po skončení celé akce ještě následoval velkolepý ohňostroj.

„Bylo o nás skvěle postaráno, bylo to all inclusive. Měli jsme pěkná místa s krásným výhledem. Nejvíce mě zaujala organizace akce, to bylo perfektní, všechno měli zmáknuté. Show před zápasem byla hezká. Klobouk dolů před organizátory,“ vzkazuje Petr, jenž hokej sleduje odmala. „Dřív jsme jezdili ještě do staré plechárny ve Varech, ale pak už jsem fandil jen Litvínovu,“ prozrazuje Petr, který chodí na zápasy Vervy pravidelně. „Mám permanentky na domácí zápasy, občas jezdím i ven, do Prahy, Plzně a Varů.“

Petr věří, že letošní sezona skončí litvínovskou záchranou. „Po třech porážkách v řadě to nevypadá růžově, ale ještě zbývá dost zápasů. Věřím, že na konci bude tabulka vypadat jinak než teď.“

PRVNÍ V ŘADĚ

S podobnými VIP zážitky přišel partner Tipsport extraligy, společnost Škoda Auto. Fanouškům je nabízí formou soutěže. Do konce sezony bude k dispozici soutěž s každým jednotlivým klubem. Jako bonus budou začleněny také vybrané kluby z Chance ligy a třetí nejvyšší soutěže. Hlavní výhrou je VIP zážitek na stadionu pro dvě osoby včetně odvozu na místo a zpět domů, nahlédnutí do zákulisí extraligového zápasu a množství klubových předmětů. Premiérovou akcí byl právě duel v Drážďanech.